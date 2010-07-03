Умер советский разведчик Анатолий Баронин

Cоветский разведчик, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался в возрасте 86 лет на Украине. Об этом сообщается на сайте украинской Службы внешней разведки.

Как напомнили в СВР Украины, в 1970-е годы именно Анатолий Баронин, работая в Нигерии, получил первые сведения о новой тогда болезни – лихорадке Эбола. "Пробирки с зараженной вирусом кровью срочно были отправлены специальным рейсом "Аэрофлота" в СССР", – рассказали в ведомстве. После этого случая немецкий журнал Stern назвал Баронина "выдающимся мастером шпионажа".

Будущий разведчик родился в Москве в 1932 году. Помимо Нигерии, он был резидентом внешней разведки СССР в Гане и Либерии. Баронин более 25 лет прослужил в Первом главном управлении КГБ.

Вернувшись на родину, он до 1986 года работал в центральном аппарате разведки в Москве. Кроме того, в последние пять лет службы занимал пост первого замначальника украинской разведки. После увольнения в запас в 1991 году Баронин преподавал теорию разведывательной деятельности в Институте СВР Украины.

В начале июля Главархив Москвы рассекретил более 50 документов о действиях партизан и разведчиков в годы Великой Отечественной войны. В свободном доступе оказались материалы, связанные с работой подпольных организаций в Истринском, Клинском и Краснополянском районах в 1941–1942 годах.