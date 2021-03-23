Бывший замглавы СВР умер после осложнений от COVID-19

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Бывший замглавы Службы внешней разведки (СВР) РФ Виталий Маргелов умер в Москве от осложнений в связи с коронавирусом.

Как сообщил ТАСС его сын Михаил Маргелов, генерал-полковник находился в реанимации в госпитале ФСБ с обширным поражением легких.

"Пока врачи не сказали, какими могут быть похороны, открытыми или закрытыми", – сказал Михаил Маргелов.

Виталию Маргелову было 79 лет. В 1980-х годах он был начальником отдела КГБ СССР, которое работало в Западной Европе и на Балканах.

С 1997 по 2003 год был заместителем директора СВР по оперативным вопросам. В 2003 году избирался депутатом в Госдуму.