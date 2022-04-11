У Кремля появился официальный телеграм-канал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

У администрации президента появился официальный телеграм-канал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, там дублируется информация, размещаемая на сайте kremlin.ru. Канал называется "Кремль. Новости", а его логотип аналогичен тому, что размещен на сайте, – двуглавый орел на синем фоне.

Ранее телеграм-канал появился у Госдумы. В нем публикуется информация о новых законах и готовящихся изменениях, а также официальные данные по разным вопросам.

Кроме того, собственный канал в Telegram начал вести Сергей Собянин. В нем градоначальник рассказывает о важных событиях в столице.

