У Кремля появился официальный телеграм-канал

17:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
У администрации президента появился официальный телеграм-канал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По его словам, там дублируется информация, размещаемая на сайте kremlin.ru. Канал называется "Кремль. Новости", а его логотип аналогичен тому, что размещен на сайте, – двуглавый орел на синем фоне.
Ранее телеграм-канал появился у Госдумы. В нем публикуется информация о новых законах и готовящихся изменениях, а также официальные данные по разным вопросам.
Кроме того, собственный канал в Telegram начал вести Сергей Собянин. В нем градоначальник рассказывает о важных событиях в столице.
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