Госдума запустила официальный канал в Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Государственная дума запустила официальный телеграм-канал. Соответствующая информация появилась на сайте нижней палаты парламента.

"Запускаем телеграм-канал Государственной думы. Это еще одна возможность для обратной связи, которая очень важна для нас", – указано в обращении ГД.

В новой социальной сети представители парламента будут сообщать о новых законах и готовящихся изменениях. Кроме того, на канале планируют размещать достоверную информацию по разным вопросам.

Ранее канал в Telegram открыл спикер Госдумы Вячеслав Володин. 19 февраля он написал, что санкции Запада никого в России не пугают, а всего лишь создают проблемы.