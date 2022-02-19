Володин заявил, что санкции Запада не пугают россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Санкции Запада никого не пугают в России, они лишь создают проблемы. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в условиях санкций россияне живут восемь лет.

"Лучше сотрудничать и развивать отношения, чем конфликтовать. Но ввести ограничения был не наш выбор", – отметил спикер Госдумы.

Володин добавил, что санкции против России введут в любом случае.

"Вместо беспокойства за судьбы и жизни людей политики западных государств пытаются оправдать поведение Киева, повторяя в наш адрес, как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов", – заключил Володин.

Ранее о неизбежности санкций заявлял Владимир Путин. По словам российского лидера, с помощью санкций Запад хочет затормозить развитие стран, однако это давление является абсолютно нелигитимным. Президент РФ выразил уверенность, что санкционная политика не нравится многим странам, но они терпят наложенные ограничения.

