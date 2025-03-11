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Против России развязали квази- и прокси-войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на I всероссийской научно-практической конференции "Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы".

"Война идет. Квази-война против нашей страны. Прокси-война. Назовите как угодно, но она идет", – заявил официальный представитель Кремля.

Политик считает, что процесс начинался как специальная военная операция, но в результате превратился в нечто большее, чем просто военное действие. Песков указал, что это событие имеет огромное значение для всего мира, но особенно для России.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял о том, что ситуация на Украине является прокси-войной.

Схожую позицию высказывал и американский журналист Такер Карлсон. Он отмечал, что Штаты уничтожили Украину своим желанием воевать с Россией. При этом Карлсон подчеркнул, что подобные действия не отвечают национальным интересам Штатов.

