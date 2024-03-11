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11 марта, 11:54

Общество

Путин поручил создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки бойцов СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин поручил российскому правительству создать на портале госуслуг раздел с информацией о мерах поддержки для участников спецоперации на Украине и членов их семей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в создании раздела будет участвовать государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, срок исполнения поручения – 1 мая текущего года.

Ранее кабмин РФ утвердил правила предоставления разовой выплаты, если ребенок получил ранение вблизи зоны СВО. Соответствующая мера распространяется на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также других регионов, прилегающих к районам боевых действий.

Согласно документу, выплата составит 100 тысяч рублей в случае, если ребенок получит травму, ранение, контузию или другое увечье. Денежные средства будут перечисляться родителям или иным законным представителям.

Москвичам рассказали о поддержке участников СВО и членов их семей

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