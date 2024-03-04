Кабмин РФ утвердил правила предоставления выплат в случае ранения детей вблизи зоны СВО

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Российское правительство утвердило правила предоставления единовременной выплаты в случае ранения ребенка вблизи зоны проведения спецоперации на Украине. Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Мера распространяется на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также других регионов, которые прилегают к районам боевых действий. В документе речь идет о ситуациях, когда ребенок получает травму, ранение, контузию или иное увечье. Выплата на каждого несовершеннолетнего составит 100 тысяч рублей, деньги будут перечисляться родителям или другим законным представителям.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину РФ ускорить предоставление выплат бойцам СВО. Также правительство РФ должно было рассмотреть вопрос и представить предложения о подходах к предоставлению соцгарантий россиянам из добровольческих формирований. Доклад должны были представить президенту до 1 марта текущего года.

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