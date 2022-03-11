В Кремле заявили, что планы по усилению западных рубежей РФ не включают закрытия границ

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Возможное усиление западных рубежей России не предполагает закрытия границы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как передает ТАСС слова представителя Кремля, некоторые страны Запада сейчас наращивают силовой потенциал у российских границ. Это происходит на фоне проведения спецоперации России по защите Донецкой и Луганской народных республик.
"Это требует от нас действий", – объяснил Песков.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании Совбеза РФ с участием Владимира Путина заявил, что западные рубежи России были укреплены.
Оборона на границах усилена, в том числе за счет бронетехники. Это сделано на фоне ежедневного прибытия новых подразделений со стороны западных стран, добавил Шойгу.
До этого президент поддержал инициативу Шойгу передать оказавшееся в руках российских военных вооружение западного производства военным Донецкой и Луганской народных республик.
Кроме того, Путин согласился с идеей привлечения добровольцев в Донбасс. Президент отметил, что добровольцам нужно помочь добраться в зону боевых действий.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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