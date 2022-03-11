Шойгу сообщил Путину об укреплении западных рубежей России

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Западные рубежи России укреплены, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании Совбеза РФ с участием Владимира Путина.

По словам главы военного ведомства, оборона на границах усилена, в том числе за счет бронетехники. Это сделано на фоне ежедневного прибытия новых подразделений со стороны западных стран.

"Они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена", – предположил Шойгу.

Сейчас генеральный штаб РФ завершает план по усилению западных рубежей РФ. Он включает в себя переброску современных комплексов, а также боевых частей.

"Просим вашего поручения и на ближайшем Совете безопасности либо в другом формате доложить вам наши предложения для их утверждения", – обратился Шойгу к Путину.

Ранее президент поддержал инициативу Шойгу передать оказавшееся в руках российских военных вооружение западного производства военным Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, Путин согласился с идеей привлечения добровольцев в Донбасс. Президент отметил, что добровольцам нужно помочь добраться в зону боевых действий.

С начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные уничтожили 3 213 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.