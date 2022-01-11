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Общество

16:43

В России выявили 305 заражений "Омикроном" – Попова

власть общество медицина

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России выявлено 305 случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"На сегодняшний день в нашей базе материал от 305 человек, количество последовательностей чуть больше – туда попадают все последовательности выявленные, даже если гражданин тестируется и секвенируется повторно. Это 305 человек, в том числе 49 случаев – из двух очагов с групповой заболеваемостью", – сказала она.

По словам Поповой, новый штамм обнаружили уже в 13 регионах страны – в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Пермском крае, Мурманской, Ленинградской, Орловской, Оренбургской областях и Башкирии.

Главный санитарный врач подчеркнула, что зарегистрированы случаи завоза "Омикрона" из 25 стран. Она добавила, что чаще всего штамм завозят из ЮАР, ОАЭ, Танзании, Великобритании и Турции.

Попова отметила, что на примере РФ видно крайне быстрое распространение вируса и его высокая контагиозность. Глава Роспотребнадзора отметила, что на сегодняшний день очаги заболевания закрыты, все вылечились.

Ранее Сергей Собянин сообщил о распространении "Омикрон"-штамма коронавируса в Москве. По его словам, в городе фиксируется значительное количество заболевших именно штаммом "Омикрон" и это количество быстро нарастает.

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о возможном начале пятой волны коронавируса в России в конце января – начале февраля. По его словам, на этот раз количество зараженных может превысить прошлые максимумы.

В свою очередь, замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в РФ в конце января – начале февраля ожидается подъем заболеваемости "Омикрон"-штаммом коронавируса. Эксперт напомнил, что в России данная мутация уже обнаружена, и, по словам Логунова, штамм распространяется быстро. При этом количество госпитализаций снизилось.

"Омикрон" намного заразнее, чем другие штаммы коронавируса – эксперты

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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