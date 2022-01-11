В Центре имени Гамалеи рассказали о подготовке Путина к вакцинации от коронавируса

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Заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал о том, как проходила иммунизация Владимира Путина интраназальной вакциной.

По словам специалиста, перед процедурой российский лидер задал интересующие его вопросы и отнесся к этому очень серьезно.

"Ощущал, конечно, ответственность. Трудно не ощущать ответственность… Состоялась беседа, разговор, почему так нужно делать, почему это интересно, то есть не только перед камерами, но и так, вживую разговор был", – рассказал Логунов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Он уточнил, что президент задавал вопросы перед вакцинацией и отнесся к процедуре абсолютно серьезно.

В конце ноября 2021 года Путин рассказал, что испытал назальную вакцину от коронавируса. По словам президента, ровно через шесть месяцев после первой прививки врачи посоветовали ему провести ревакцинацию.

Президент подчеркнул, что после процедуры у него не было никаких неприятных ощущений.

