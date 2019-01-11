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13:10

Совфед прокомментировал обнищание пенсионеров на Украине

власть политика

13:10

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказался по поводу сокращения вдвое минимальной пенсии и размера прожиточного минимума на Украине.

"Майдан" принес беды всему украинскому народу, привел к разрушению Украины, к перманентному внутреннему конфликту. На этом фоне богатые стали еще богаче, бедные еще беднее", – цитирует Цекова RT.

По его словам, то что украинская власть делает в стране, проводится за счет простого народа, и снижение пенсий тому доказательство.

Цеков добавил, что уровень поддержки Петра Порошенко за пять лет снизился в пять раз, что является показателем реальной политики, которую проводит нынешнее руководство Украины.

По словам лидера движения "Украинский выбор – право народа" Виктора Медведчука, минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились более чем вдвое.

Ранее депутат Госдумы РФ Антон Морозов назвал реальные причины роста теневой экономики Украины. Парламентарий считает, что это из-за разрыва связей с Россией.

власть политика

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