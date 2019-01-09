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15:31

Госдума назвала реальные причины роста теневой экономики Украины

политика

15:31

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Слова депутата Верховной рады Натальи Королевской о росте теневого сектора экономики Украины прокомментировал депутат Госдумы РФ Антон Морозов. По его словам, подобная ситуация сложилась из-за стагнации экономики.

"Украинская и российская экономики были изначально связаны. В Киеве к власти пришли русофобские люди и порвали экономические связи", – отметил в комментарии RT эксперт. По его словам, этот фактор привел к росту цен на коммунальные услуги и выталкиванию людей с легального рынка труда.

По словам Королевской, рост теневого сектора связан с тем, что обычные граждане не выдерживают существующую налоговую нагрузку. По ее мнению, граждане оказались в ситуации, когда не способны платить и официальный налог, и "коррупционный".

По данным Международного валютного фонда (МВФ), на теневую экономику Украины приходится около 44,8 процента ВВП. Такой размер теневого сектора превысил показатели некоторых африканских стран.

Экономисты проанализировали теневой сектор экономики в период с 1991 года по 2015 год. Пик пришелся на 1998 год, когда в тени находилось 57 процентов экономики, минимальное значение приходится на первый год анализа – в 1991 году экономисты оценили теневую экономику в 38,96 процента ВВП.

Ранее Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил кредит для Киева. Программа помощи рассчитана на 14 месяцев и составит 3,9 миллиарда долларов.

политика

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