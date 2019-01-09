Госдума назвала реальные причины роста теневой экономики Украины

Слова депутата Верховной рады Натальи Королевской о росте теневого сектора экономики Украины прокомментировал депутат Госдумы РФ Антон Морозов. По его словам, подобная ситуация сложилась из-за стагнации экономики.
"Украинская и российская экономики были изначально связаны. В Киеве к власти пришли русофобские люди и порвали экономические связи", – отметил в комментарии RT эксперт. По его словам, этот фактор привел к росту цен на коммунальные услуги и выталкиванию людей с легального рынка труда.
По словам Королевской, рост теневого сектора связан с тем, что обычные граждане не выдерживают существующую налоговую нагрузку. По ее мнению, граждане оказались в ситуации, когда не способны платить и официальный налог, и "коррупционный".
По данным Международного валютного фонда (МВФ), на теневую экономику Украины приходится около 44,8 процента ВВП. Такой размер теневого сектора превысил показатели некоторых африканских стран.
Экономисты проанализировали теневой сектор экономики в период с 1991 года по 2015 год. Пик пришелся на 1998 год, когда в тени находилось 57 процентов экономики, минимальное значение приходится на первый год анализа – в 1991 году экономисты оценили теневую экономику в 38,96 процента ВВП.
Ранее Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил кредит для Киева. Программа помощи рассчитана на 14 месяцев и составит 3,9 миллиарда долларов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.