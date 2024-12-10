Путин поручит Минздраву разработать порядок оказания помощи бездомным

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Минздрав РФ разработает порядок оказания помощи бездомным и людям без документов. Такое поручение ведомству пообещал дать Владимир Путин во время заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Изначально просьбу главе государства высказала президент Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.

Путин отметил, что для эффективности такая работа должна проводиться совместно с регионами и с муниципалитетами. Он также назвал эту соответствующую категорию людей очень уязвимой.

В ноябре в Москве начали работать мобильные пункты обогрева для бездомных. Они расположены вблизи крупных вокзалов – Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского.

Пункты работают с 20:00 до 08:00. В них бездомные смогут согреться, выпить горячего чая, а также получить консультацию специалистов. При необходимости сотрудники направят человека в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки.

