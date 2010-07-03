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Политика

15:02

В Кремле назвали неприятной ситуацию с WADA

власть спорт политика

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства WADA об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях неприятно для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия продолжит отстаивать свои интересы и интересы своих спортсменов.

"Безусловно, это неприятная ситуация. Вместе с тем, существуют механизмы отстаивания наших прав, защиты наших прав как страны и защиты прав наших спортсменов. Эти механизмы должны быть задействованы", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Представитель Кремля подчеркнул, что считает первостепенной задачей добиться того, чтобы российские спортсмены не несли коллективную ответственность вне зависимости от того, кто нарушал допинговые правила, а кто нет.

Ранее решение WADA прокомментировал Владимир Путин. Глава государства заявил, что любое наказание должно быть индивидуально.

Он подчеркнул, что если речь идет о принятии коллективного наказания, то есть все основания думать о политическом характере причин, лежащих в основе данного решения. В этом случае заявления о заботе по вопросу чистоты мирового спорта теряют всякий смысл, уверен глава РФ.

Исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия организации. Помимо запрета на участие российских спортсменов в соревнованиях, стране запрещено подавать заявки на их проведение.

На чемпионаты мира допустят только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Посещать международные спортивные мероприятия также запрещено российским госслужащим и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

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