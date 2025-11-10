Песков опроверг информацию о пропаже Лаврова из публичного пространства

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации зарубежных СМИ о якобы пропаже главы МИД России Сергея Лаврова из публичного пространства, заявив, что министр активно работает и принимает участие в мероприятиях.

Пресс-секретарь российского президента назвал такие сведения абсолютно ложными и призвал не обращать на них внимания.

"Все нормально. Когда будут соответствующие публичные мероприятия, тогда вы увидите министра", – добавил он.

Кроме того, Песков назвал несоответствующими действительности сообщения западных и украинских СМИ о том, что Лавров якобы "впал в немилость" Владимира Путина.

