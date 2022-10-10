Путин поручил продумать возможность газифицировать Камчатку за счет проекта "Сахалин-2"

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Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Камчатский край за счет нефтегазового проекта "Сахалин-2". Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ разработать совместно с органами исполнительной власти Камчатского края, публичными акционерными обществами "Газпром" и "Новатэк", утвердить и обеспечить выполнение плана-графика (дорожной карты) газификации Камчатского края на период до 2025 года, предусмотрев в том числе возможность осуществления для нужд Камчатского края поставок сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта "Сахалин-2", – указано в одном из пунктов.

30 июня Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор нефтегазового проекта Sakhalin Energy должен быть сменен на новое юрлицо.

2 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО "Сахалинская энергия" в качестве нового оператора проекта "Сахалин-2" с регистрацией в Южно-Сахалинске.

Несмотря на это решение, японские власти попросили компании Mitsubishi и Mitsui остаться в проекте "Сахалин-2" при новом операторе.



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