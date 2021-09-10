Путин в День города Москвы встретится с Собяниным и посетит "Зарядье"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в субботу, 11 сентября, встретится в Кремле с Сергеем Собяниным. После встречи глава государства выступит на праздничном мероприятии в парке "Зарядье", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В связи с Днем города Москвы завтра президент выступит на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города. Это в концертном зале "Зарядье" произойдет. До этого в Кремле президент примет мэра Москвы Сергея Собянина", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не ожидают приезда глав иностранных государств на празднование Дня города Москвы.

Тогда он также сообщал, что Владимир Путин планирует выступить на одном из торжественных мероприятий, не уточнив, на каком именно.

