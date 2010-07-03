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Денис Попов стал новым прокурором Москвы. Сроком на пять лет его назначил Владимир Путин, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Отмечается, что в последнее время Попов занимал должность прокурора Дагестана. Также он является государственным советником юстиции 2 класса.

В декабре прошлого года президент России освободил Владимира Чурикова от должности прокурора Москвы. С этого времени его обязанности исполнял Олег Манаков. Кандидатуру Попова внес генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Денис Попов родился в Свердловске, но большая часть его служебной карьеры связана с Москвой. В столичное надзорное ведомство он пришел в 2000 году. Был назначен на должность следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы. В 2001–2005 годах работал помощником, старшим помощником прокурора Центрального административного округа Москвы, прокурором отдела по надзору за исполнением налогового законодательства.

В 2012 году был переведен на пост первого замглавы надзорного ведомства Тульской области. Позже работал прокурором Хакасии. 10 февраля 2018 года был назначен главой республиканской прокуратуры Дагестана.

Он награжден орденом Мужества, нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" и "За безупречную службу", а также именным оружием.