Путин поздравил спортсменов и физкультурников с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил работников сферы физической культуры и спортсменов с Днем физкультурника. Телеграмма с его пожеланиями была опубликована на сайте Кремля.

"Наша страна по праву славится крепкими, победными традициями физкультурного движения, гордится именами легендарных чемпионов и рекордсменов, которых воспитал массовый спорт. А главное – спорт закаляет характер, приобщает людей к ценностям активного образа жизни, помогает смело идти вперед, добиваться поставленных целей ", – написал глава государства.

Путин также обратил внимание, что Россия уделяет большое внимание работе по созданию и развитию доступной спортивной инфраструктуры. Так, во всех регионах страны открываются новые стадионы и бассейны, возводятся тренировочные и оздоровительные центры, ледовые дворцы. При этом продолжает расти количество часов, выделяемых на занятия физической культурой в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах.

Российский лидер также рассказал о своей уверенности в том, что "такая масштабная, ответственная работа обязательно будет продолжена". По его мнению, развитие в этом направлении является "безусловным, ключевым приоритетом" страны.

В заключение президент пожелал всем россиянам, которые занимаются спортом, успехов и всего наилучшего.

В 2024 году празднование Дня физкультурника в Москве пройдет 10 и 11 августа. Олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала, что приуроченный к этому праздник состоится в олимпийском комплексе "Лужники".

Посетителей ждет масштабная игра, которая пройдет в реальном и в цифровом измерениях. Также гости могут попробовать свои силы в разных видах спорта, чтобы получить виртуальные баллы и потом обменять их на памятные призы.