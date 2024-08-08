Ольга Зайцева: в День физкультурника в "Лужниках" пройдет большой праздник

Фото: Екатерина Соловьева

В этом году День физкультурника в Москве пройдет 10 и 11 августа на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщила Агентству "Москва" двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.

"Сегодня физкультуру и спорт можно назвать универсальными механизмами, которые помогают поддерживать активный образ жизни, реализовывать намеченное, развиваться и самовыражаться. Я вижу, как в последние годы физкультура и спорт обрели особое место в системе современных ценностей. Напомню, что физическая нагрузка способствует расширению кровеносных сосудов, нормализует тонус их стенок, ускоряет обмен веществ", – рассказала Ольга Зайцева.

В выходные на праздновании Дня физкультурника территория "Лужников" будет поделена на игровые зоны. Посетителей ждет масштабная игра, которая пройдет в реальном и в цифровом измерениях. Также гости могут попробовать свои силы в разных видах спорта, чтобы получить виртуальные баллы и потом обменять их на памятные призы.

"Программа праздника объединила зрелищные форматы, среди которых торжественный парад, мастер-классы и показательные выступления, и локации, где можно провести тестирование детей, чтобы понять, к какому занятию или виду спорта они более предрасположены", – подчеркнула Ольга Зайцева.

Москвичей и гостей города пригласили посетить тренировки на развитие координации в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 10 и 11 августа. Такие занятия помогают улучшить когнитивные функции и ускоряют адаптацию к различным условиям.

Опытные наставники проведут занятия по йоге в субботу, 10 августа, с 10:00 до 11:00 в 26 городских парках. В 12:00 на этих же площадках пройдут функциональные тренировки. В воскресенье, 11 августа, йога будет проходить на 24 площадках с 18:00 до 19:00, а сразу после – функциональные тренировки.

10 августа в 11:45 йогой также можно позаниматься на крышах центров "Место встречи": "Янтарь", "Марс", "Эльбрус" и "Орбита". Однако требуется предварительная регистрация.

