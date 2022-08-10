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12:21

Путин открыл движение по Архангельскому мосту в Череповце

властьрегионы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин открыл движение по Архангельскому мосту в Череповце в Вологодской области. Он выступил с речью на церемонии открытия по видеосвязи.

Президент РФ отдал команду, и движение было запущено. Путин сделал акцент на том, что новый мост через Шексну значительно улучшит транспортное сообщение северо-запада России с другими регионами.

"Для такого крупного индустриального центра, как Череповец, Вологодской области и ее жителей это действительно хорошее значимое событие. Символично, что новый мост открывается накануне профессионального праздника – Дня строителя", – передает РИА Новости его слова.

Президент выразил благодарность инженерам и проектировщикам. Он отметил, что при строительстве моста применялись новые технические решения и все работы на объекте были завершены, опередив план.

Введение Архангельского моста в эксплуатацию позволит:

  • снять высокую транспортную нагрузку, которая сейчас приходится на единственный в городе Октябрьский мост;
  • связать между собой четыре крупных микрорайона Череповца;
  • организовать кольцевое движение общественного транспорта;
  • значительно упростить транспортную доступность производственных площадок ПАО "Северсталь" и АО "Апатит".

Ранее Путин на церемонии открытия моста отметил ударную работу российских строителей. Президент РФ заявил, что, несмотря на непростую ситуацию, строительная отрасль уверенно демонстрирует эффективность, выходит на новые рекордные показатели и по праву считается одним из локомотивов национальной экономики.

Он также обратил особое внимание на работу строителей, которые в настоящий момент помогают в восстановлении ЛНР и ДНР. Российский лидер отметил их мужество и профессионализм.

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