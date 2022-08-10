Фото: kremlin.ru
Владимир Путин открыл движение по Архангельскому мосту в Череповце в Вологодской области. Он выступил с речью на церемонии открытия по видеосвязи.
Президент РФ отдал команду, и движение было запущено. Путин сделал акцент на том, что новый мост через Шексну значительно улучшит транспортное сообщение северо-запада России с другими регионами.
"Для такого крупного индустриального центра, как Череповец, Вологодской области и ее жителей это действительно хорошее значимое событие. Символично, что новый мост открывается накануне профессионального праздника – Дня строителя", – передает РИА Новости его слова.
Президент выразил благодарность инженерам и проектировщикам. Он отметил, что при строительстве моста применялись новые технические решения и все работы на объекте были завершены, опередив план.
Введение Архангельского моста в эксплуатацию позволит:
Он также обратил особое внимание на работу строителей, которые в настоящий момент помогают в восстановлении ЛНР и ДНР. Российский лидер отметил их мужество и профессионализм.
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