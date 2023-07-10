Путин подписал закон об упрощенном ВНЖ для заключивших контракт с ВС РФ во время СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал закон, позволяющий в упрощенном порядке получить вид на жительство в России лицам, заключившим контракт с Вооруженными силами (ВС) РФ во время проведения спецоперации. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.

Специалисты с высокой квалификацией и члены их семей могут получить бессрочный вид на жительство в России при условии, если они уже проживают в стране по ВНЖ и ведут трудовую деятельность с уплатой налогов не менее двух лет.

Получить ВНЖ в упрощенном порядке также могут иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ на год. Если же военнослужащий погибнет, то члены его семьи все равно смогут получить вид на жительство.

Упрощенное получение ВНЖ для иностранцев предусматривает отмену экзаменов по русскому языку, истории России и основ законодательства страны, а также освобождение от обязанности проживать только на территории того субъекта РФ, где ему выдали разрешение на временное проживание.

Кроме того, подписанный Путиным закон предусматривает положения, согласно которым определяется и утрачивается статус высококвалифицированного специалиста. Помимо прочего, документ предусматривает отъезд высококвалифицированного специалиста и его семьи за пределы РФ, если у них нет обстоятельств для пребывания в стране.

Ранее в России упростили процесс получения ВНЖ для иностранных IT-специалистов. Кроме того, иностранцы получили возможность заключить трудовой или гражданско-правовой договор с организациями из IT-отрасли без оформления разрешения на работу или патента. Бессрочный вид на жительство, помимо самих специалистов, смогут получить члены их семей.

