В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал подробности визита Владимира Путина в Екатеринбург и опроверг сообщения СМИ о девушке, которая якобы перебегала дорогу во время движения кортежа главы государства.
"Все не совсем так", – подчеркнул Песков. Он пояснил, что на встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала. По словам пресс-секретаря президента, потом президентские врачи ей помогли, и она пришла в себя.
"И отдельно президент остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле", – заявил официальный представитель Кремля РИА Новости.
Ранее сообщалось, что во время встречи президента РФ со студентами Уральского федерального университета (УРФУ) одной девушке стало плохо. Сотрудники службы безопасности вынесли студентку из кабинета. За ними вышла вице-премьер Татьяна Голикова.
При этом газета "Коммерсант" писала, что, когда кортеж президента отъехал от УРФУ, к нему якобы бросилась девочка, и тогда президент вышел из машины и помог ей. Дмитрий Песков опроверг эту информацию.
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