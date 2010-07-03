Студентке стало плохо на встрече с Путиным

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Одна из участниц встречи Владимира Путина со студентами Уральского федерального университета (УрФУ) потеряла сознание, сообщает ТАСС.

Встреча проходила в формате вопросов и ответов. Когда беседа продолжалась уже около часа, одной из участниц стало плохо, и она опустилась на пол.

Девушку вынесли из кабинета сотрудники службы безопасности. За ними вышла вице-премьер Татьяна Голикова.

"Надеюсь, ничего серьезного", – сказал Путин и продолжил отвечать на вопросы студентов.

Ранее Путин подарил 12-летнему школьнику из Красноярска Арсению Федорову щенка золотистого ретривера. Письмо президенту РФ подросток написал после нового года.