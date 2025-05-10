Президент Буркина-Фасо на русском языке поприветствовал Путина

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Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на русском языке поприветствовал Владимира Путина в ходе открытия переговоров в Кремле.

"Здравия желаю, товарищ президент", – сказал он.

После этого Траоре говорил на французском языке. Он заявил, что рад принять участие в мероприятиях, посвященных юбилею Победы. Кроме того, подчеркнул лидер Буркина-Фасо, во время поездки в Москву он многое узнал о российских истории и культуре.

В свою очередь, Путин напомнил, что порядка 30 тысяч солдат Буркина-Фасо входили в состав войск антигитлеровской коалиции и служили в формированиях "Сражающаяся Франция" под руководством генерала Шарля де Голля.

Президент России назвал приезд Траоре на торжественные мероприятия 80-летия Победы символичным событием, которое является признаком дружественного характера взаимоотношений государств.

Также Путин добавил, что РФ и Буркина-Фасо объединяет общая цель борьбы с терроризмом и экстремизмом. Он заявил, что Россия и дальше будет помогать республике в восстановлении законности и конституционного порядка, а также оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, которые располагаются в ряде районов Буркина-Фасо.