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10 мая, 10:50

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Лула да Силва: Бразилия будет сохранять память о Победе СССР над нацизмом

Бразилия будет сохранять память о Победе СССР над нацизмом – Лула да Силва

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бразилия будет сохранять память о Победе СССР над нацизмом, заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщает ТАСС.

Также бразильский лидер подчеркнул, что европейские страны должны были быть представлены 9 мая на Красной площади.

"Вся Европа должна была быть здесь в этот день. В День Победы над нацизмом. <...> Как мы можем (в этот день. – Прим. ред.) критиковать страну, потерявшую 26 миллионов человек (в Великой Отечественной войне. – Прим. ред.)?" – отметил политик.

Ранее Лула да Силва заявил, что его приезд в Москву 9 мая был направлен на усиление стратегического партнерства с Россией. По его словам, в Бразилии заинтересованы в развитии взаимодействия с РФ во многих сферах.

Также в ходе своей речи бразильский лидер поблагодарил Владимира Путина за особый прием по случаю празднования Дня Победы.

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