Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин указал на возможности роста товарооборота РФ и Зимбабве в различных областях. Однако показатели в этой области пока скромные, заявил российский лидер в ходе переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в Кремле.

Среди сфер, где мог бы вырасти товарооборот между странами, Путин отметил геологоразведку, энергетику и сельское хозяйство. Также он обратил внимание, что Россия при необходимости оказывает Зимбабве помощь. Президент России привел в пример прошлогоднюю поставку 25 тонн пшеницы и нескольких тысяч тонн удобрений.

Также в ходе беседы лидер РФ отметил, что позиции стран по многим международным темам совпадают или очень близки.

"Мы отстаиваем построение справедливого многополярного миропорядка на основе верховенства международного права", – добавил он.

В свою очередь, Мнангагва уточнил, что Зимбабве намерено содействовать развитию двусторонних отношений с Россией. По его словам, дискуссии поспособствуют укреплению и углублению сотрудничества стран.

Ранее Путин провел переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, которые состоялись в Кремле 10 мая. Он сообщил, что разговор прошел в конструктивной и теплой атмосфере. По словам президента РФ, Россия и Вьетнам намерены укреплять сотрудничество в сферах обороны и безопасности, а также расширять взаимовыгодное экономическое сотрудничество.