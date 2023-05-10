Песков назвал "пагубной линией" присваивание победы во Второй мировой войне США

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Заявления о том, что победы во Второй мировой войне удалось достичь благодаря США и их союзникам, носят пагубный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это никоим образом не забывчивость. Это, к сожалению, достаточно пагубная линия", – прокомментировал представитель Кремля слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая ранее сделала подобное заявление.

Вместе с тем Песков заявил, что выросшее в США поколение не может трезво оценить будущее из-за незнания истории. По его словам, незнание исторических фактов среди молодого американского поколения демонстрируют социологические исследования.

Однако Россия, пояснил Песков, напротив, продолжит чтить память погибших в Великой Отечественной войне и нести правду всем народам мира.

"Мы будем продолжать делать все, чтобы рассказывать нашему подрастающему поколению, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа", – заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков также обратил внимание, что присутствие глав стран СНГ на параде Победы в Москве символизирует наличие в их государствах политической воли к сохранению памяти о военном времени.

Ранее генерал ВВС США в отставке и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что "победа" Украины в конфликте с РФ является главным страхом НАТО. По его словам, Запад опасается ядерной эскалации и возможного распространения боевых действий в Европе.

