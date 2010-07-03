Песков прокомментировал использование Порошенко образа Путина

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.

"Мы выбираем Путина, а украинцы – посмотрим", – приводит слова Пескова РИА Новости.

По данным украинских СМИ, в Харькове появились рекламные плакаты, где действующий президент Украины противопоставляет себя во втором туре выборов российскому лидеру. Также подобное изображение появилось на газетах, которые раздают в агитационных палатках Порошенко.

В предвыборном штабе Порошенко пояснили, что плакаты являются официальной рекламной продукцией. При этом там отметили, что не считают необходимым согласовывать это с Путиным.

По словам представителей Порошенко, задача рекламного сюжета – напомнить, что в условиях внешних вызовов стране нужен "искусный переговорщик с высоким международным авторитетом".

Политолог Иван Мезюхо ранее выразил мнение, что Порошенко последовательно придерживается антироссийского курса в своей предвыборной кампании, хотя его "параноидальные заявления выглядят безумно".

Действующий президент Украины в эфире телеканала ICTV назвал Владимира Путина "единственным оппонентом" на выборах, а украинский народ – своим "союзником". Он добавил, что гражданам страны предстоит сделать выборы – "или мы за Украину, или мы за Россию".

По мнению Мезюхо, Порошенко таким образом пытается переключить внимание украинцев от внутренней политики и социально-экономических проблем на внешнеполитический блок.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%. Тройку замкнула лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (13,4%). Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был назначен второй тур, который пройдет 21 апреля.