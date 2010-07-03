Букмекеры назвали фаворита второго тура выборов президента Украины

Фото: ТАСС/Марченко Анна

Явным фаворитом второго тура выборов президента Украины является лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, свидетельствуют данные букмекерских контор. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" в понедельник, 8 апреля.

Компания ElectraWorks Limited, работающая под брендом bwin, предлагает сделать ставку на Зеленского с коэффициентом 1,3. На победу действующего президента Петра Порошенко дают коэффициент 3,3.

Оператор "Пари-матч" дает 1,45 на Зеленского против 2,9 на Порошенко. Букмекер 1xbet предлагает на победу лидера партии "Слуга народа" коэффициент 1,336, а на его оппонента – 2,56.

Выборы президента Украины прошли в воскресенье, 31 марта. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%. Тройку замкнула лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (13,4%). Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был назначен второй тур. Согласно календарному плану, он пройдет 21 апреля.

