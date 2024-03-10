Песков заявил, что служба безопасности Путина делает все для его защиты

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Служба безопасности Владимира Путина прикладывает все усилия для защиты президента, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее глава государства в рамках встречи с представителями агрохолдинга в Ставропольском крае попробовал выращенные там помидоры. Журналисты, в свою очередь, спросили Пескова, не было ли это опасно для Путина.

"Служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства", – заверил он.

5 марта Путин прилетел в Ставрополь. В его рабочую поездку вошли посещение тепличного комплекса "Солнечный дар" и участие в открытии новых промышленных объектов.

Во время общения президента с горожанами местные жительницы пожелали Путину здоровья и расцеловали его.