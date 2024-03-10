10 марта, 12:08Политика
Песков заявил, что служба безопасности Путина делает все для его защиты
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Служба безопасности Владимира Путина прикладывает все усилия для защиты президента, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее глава государства в рамках встречи с представителями агрохолдинга в Ставропольском крае попробовал выращенные там помидоры. Журналисты, в свою очередь, спросили Пескова, не было ли это опасно для Путина.
"Служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства", – заверил он.
5 марта Путин прилетел в Ставрополь. В его рабочую поездку вошли посещение тепличного комплекса "Солнечный дар" и участие в открытии новых промышленных объектов.
Во время общения президента с горожанами местные жительницы пожелали Путину здоровья и расцеловали его.
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