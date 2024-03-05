Жительницы Ставрополя пожелали Путину здоровья и расцеловали

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Жительницы Ставрополя пожелали Владимиру Путина здоровья и расцеловали его, когда тот в ходе своей рабочей поездки общался с местными жителями. Об этом сообщает РИА Новости.

"Спасибо большое! Здоровья вам! Я вас люблю очень", – кричали граждане.

Также одна женщина потянулась к российскому президенту и поцеловала его.

"Можно я вас поцелую?" – спросила позже другая жительница, которая стояла в толпе, на что глава государства согласился.

Российский лидер прибыл в Ставрополь 5 марта в рамках рабочей поездки. Он планировал встретиться с работниками тепличного комплекса агропромышленного холдинга "Эко-культура", в режиме онлайн поучаствовать в открытии новых промышленных объектов, а также провести беседы с губернатором региона Владимиром Владимировым и представителями агропромышленного комплекса Ставрополья.

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