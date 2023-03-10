Путин обсудил с членами Совбеза отношения РФ с ближайшими соседями

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 10 марта провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В ходе него обсуждали вопросы отношений РФ с ближайшими соседями, сообщает ТАСС.

"Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из наших важнейших направлений – о развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕврАзЭс (ныне ЕАЭС. – Прим. ред.)", – сказал президент в начале встречи.

По словам главы государства, в этом контексте есть множество вопросов, требующих обсуждения, однако ряд из них необходимо было затронуть уже сейчас. После своего вступления Путин передал слово главе МИД РФ Сергею Лаврову.

В прошлую пятницу после инцидента с проникновением украинских диверсантов в Брянскую область президент обсудил с Совбезом РФ меры антитеррористической защищенности объектов, которые находятся в ведении МВД.



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