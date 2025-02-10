Путин присвоил пяти дипломатам ранги чрезвычайного и полномочного посла

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Владимир Путин присвоил ранги чрезвычайного и полномочного посла пяти дипломатам. Соответствующий указ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранги чрезвычайного и полномочного посла получили Дмитрий Жирнов (посол РФ в Афганистане), Владимир Калинин (посол РФ в Лаосе), Николай Ноздрев (посол РФ в Японии), а также Тимур Эйвазов (посол РФ в Словении).

Павлу Князеву, в свою очередь, был присвоен ранг посла по особым поручениям МИД России.

Ранее Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД с профессиональным праздником. Президент подчеркнул, что российские дипломаты продолжают работать над поддержанием эффективного взаимодействия страны с государствами мирового большинства на фоне крайне непростой обстановки.

По его словам, наиболее ярким подтверждением этому служит продуктивная работа российского председательства в БРИКС, а также успешное проведение саммита объединения в Казани. Глава государства выразил уверенность в том, что коллектив российского МИД продолжит "трудиться с максимальной отдачей", помогая России укреплять ее внешнеполитические позиции.