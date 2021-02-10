В Кремле назвали добавленную смертность из-за COVID-19 суровой реальностью

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Рост смертности на фоне пандемии коронавируса наблюдается не только в России, но и во всех остальных странах мира, это суровая реальность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Наша система здравоохранения сработала действительно весьма эффективно и доказала свой мобилизационный высокий потенциал и надежность. А добавленная смертность появилась практически во всех странах мира по 2020 году, и, к сожалению, уровень этой добавленной смертности выше, чем тот, который был бы допустим. Но это суровая реальность пандемии, поэтому здесь, к сожалению, столкнулись все страны мира", – приводит его слова РИА Новости.
Также Песков прокомментировал проблему с искажением статистики смертности от коронавируса, когда некоторые регионы представляли заниженные показатели, а позднее выяснялось, что число умерших на самом деле выше. По словам представителя Кремля, регионы адекватно реагировали на угрозу пандемии и продолжают адекватно ее оценивать.
"А что касается поступающих данных из регионов, где-то могла быть своя специфика. Но опять же здесь я не берусь давать точные математические объяснения. Здесь предлагаю исходить из того, что уже было разъяснено Татьяной Голиковой", – заявил он.
Ранее вице-премьер РФ сообщила, что смертность в России, согласно предварительным данным Росстата, в прошлом году выросла на 17,9%, если сравнивать с 2019 годом. Она уточнила, что это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от коронавируса.
По словам Голиковой, озвученные данные еще будут уточняться и обновляться. Она добавила, что доля умерших от COVID-19 за 2020 год от общего прироста избыточной смертности составляет 31%. Если учитывать умерших от других диагнозов, но с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, то будет значение 50% от избыточной смертности за предыдущий год.
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