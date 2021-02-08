Голикова заявила, что смертность в РФ в 2020 году выросла на 17,9%

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Смертность в Российской Федерации, согласно предварительным данным Росстата, в прошлом году выросла на 17,9%, если сравнивать с 2019 годом. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"По предварительным данным Росстата, смертность в РФ за 2020 год увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом. Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида", – уточнила Голикова во время брифинга.

По словам Голиковой, озвученные данные еще будут уточняться и обновляться. Как добавила вице-премьер РФ, доля умерших от COVID-19 за 2020 год от общего прироста избыточной смертности составляет 31%.

Если учитывать умерших от других диагнозов, но с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, то будет значение в 50% от избыточной смертности за предыдущий год, добавила Голикова.

За последние сутки в России выявили 15 916 новых случаев коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 3 983 197 случаев COVID-19.