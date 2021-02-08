Депздрав Москвы опубликовал данные по смертности от COVID-19 в декабре 2020 года

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В декабре прошлого года в столице зарегистрировали 16 546 смертей, коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 891 случае. Об этом говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы.
"Превышение смертности по отношению к прошлодекабрьской составляет 5 988 случаев", – заявили в Депздраве Москвы.
Как уточнили в ведомстве, смертность от COVID-19 покрывает почти всю избыточную смертность. "От ковида как основной причины смерти в декабре умер 5 251 человек. В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно) по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (842 человека)", – добавили в пресс-службе.
По официальным данным, 640 человек в декабре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
За последние сутки в России подтвердили 15 916 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений COVID-19 выявили у 1 590 человек, сообщает Оперштаб.
В Москве зафиксировано 1 728 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 551, в Московской области – 912, в Нижегородской области – 465, в Воронежской области – 368.
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