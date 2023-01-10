В Кремле не подтвердили информацию о назначении Лапина начальником штаба Cухопутных войск

Фото: kremlin.ru

В Кремле не смогли прокомментировать информацию о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря лидера России Дмитрия Пескова.

По информации СМИ, Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России. Однако Минобороны и другие российские госструктуры об этом не информировали.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть (назначение Лапина. – прим. Ред.)", – сказал пресс-секретарь.

По его словам, некоторые указы Владимира Путина открытые, а некоторые – под грифом "секретно".

Ранее Песков назвал "очередной уткой" информацию Киева о "корейском варианте" урегулирования. Официальный представитель Кремля дал комментарий по поводу появившейся информации о диалоге замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с политиками из Европы по поводу возможного перемирия между Киевом и Москвой по аналогии с "корейским вариантом" 38-й параллели.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!