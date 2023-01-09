Песков прокомментировал слова Пригожина о помиловании заключенных

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о подписании Владимиром Путиным указа о помиловании заключенных заявил, что данная процедура реализуется поэтапно, сообщает "Газета.ру".

Представитель Кремля подчеркнул, что помилование начинается в самих местах содержания заключенных, затем – на региональном уровне и уже потом – на федеральном. В конце подписывается соответствующий указ. Песков заметил, что все происходит в соответствии с законом.

Ранее руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, которая принимала участие в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт. По его словам, с заключенных сняли все судимости.

Пригожин до этого сообщил, что ЧВК взяла большое количество пленных в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, некоторые пленные были ранены и испуганы. Он подчеркнул, что бойцы "Вагнера" не относятся жестоко к пленным, тем более к находящимся в заключении.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!