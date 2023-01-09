Песков рассказал о паузе в диалоге между Путиным и Макроном

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о паузе в диалоге между Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

"Что касается отношений Путина и Макрона, вы знаете, что они поддерживают контакт", – сообщил представитель Кремля.

По его словам, сейчас в настоящее время между лидерами стран есть пауза. Ранее контакт был полезен и конструктивен, несмотря на имеющиеся разногласия, добавил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал о сотрудничестве России с другими странами в борьбе с коррупцией. Дмитрий Песков отметил, что борьба на территории РФ последовательно ведется на протяжении нескольких лет. Сотрудничество в этой области продолжается только с дружественными государствами, с недружественными – его нет и пока не предвидится.

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