Фото: Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "очередной уткой" информацию Киева о "корейском варианте" урегулирования, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Так официальный представитель Кремля прокомментировал заявление Украины о диалоге замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с политиками из Европы по поводу возможного перемирия между Киевом и Москвой по аналогии с "корейским вариантом" 38-й параллели.

"Несправедливо. Никто об этом не говорит. Это очередная утка", – сказал пресс-секретарь лидера России.

Песков добавил, что от Украины были сообщения, но касающиеся другого человека с фамилией Козак. Вероятно, Киев имел в виду деятеля из Рады, отметил он.

Ранее представитель Кремля рассказал о паузе в диалоге между Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном. Он отметил, что в настоящее время между лидерами стран есть пауза, однако раньше Путин и Макрон имели полезный и конструктивный диалог, несмотря на разногласия.

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