Путин потребовал навести порядок со штрафами на предприятиях

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Штрафы на предприятиях не должны подменять собой КоАП России, в этой сфере необходимо навести порядок, заявил Владимир Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Так президент прокомментировал широкое применение корпоративных взысканий, особенно в компаниях, где работает большое количество самозанятых.

"Со штрафами порядок надо навести. Ни в коем случае нельзя, чтобы на корпоративном уровне подменялось то, что должно решаться на уровне административного кодекса и так далее", – подчеркнул глава государства и попросил главу СПЧ Валерия Фадеева прислать соответствующие предложения.

Ранее юрист Глеб Подъяблонский объяснил, что россияне могут получить штраф за приход на работу раньше положенного времени, если при этом были нарушены внутренние нормативы и не выполнялись распоряжения начальства. При этом за систематические прогулы сотрудника могут уволить.