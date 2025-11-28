Форма поиска по сайту

Адвокат Салкин: кража еды из холодильника на работе влечет штраф или арест

Эксперт предупредил о штрафе за кражу еды из холодильника на работе

Фото: 123RF.com/toocanimages

Кража еды из холодильника на работе влечет за собой административную ответственность в виде ареста, обязательных работ и штрафа, размер которого варьируется в зависимости от суммы похищенного. Об этом рассказал адвокат Михаил Салкин в беседе с RT.

"Если сэндвич стоил не более тысячи рублей, наказанием может стать штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного, но не менее тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы", – отметил эксперт.

По словам Салкина, в случаях, когда стоимость похищенного составляет от 1 до 2,5 тысячи рублей, может следовать арест виновного и обязательные работы, срок которых составляет от 10 до 15 суток. Также за такие нарушения может быть выписан штраф до пятикратной стоимости украденного, но не меньше 3 тысяч рублей.

Для решения проблемы краж из холодильника адвокат посоветовал обратиться к руководству с просьбой установить камеры видеонаблюдения.

Эксперт также рассказал, что не стоит проводить эксперименты с оставлением еды, приправленной слабительными и другими веществами. Такие действия могут привести к административной ответственности, добавил Салкин.

Адвокат отметил, что пострадавшие от мелкого хищения могут обратиться в полицию, которая обязана провести расследование и установить виновного. Также эксперт подчеркнул, что работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с сотрудником, который берет чужую еду.

Ранее в России предложили увеличить в 10 раз административную ответственность за курение на работе. По словам председателя общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерины Лещинской, такие инциденты провоцируют конфликты между коллегами, наносят вред помещениям и вызывают аллергические реакции.

Она отметила, что действующие штрафы в размере 500–1 500 рублей за курение на работе никак не помогают в решении проблемы.

