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Владимир Путин оценил оправданность ареста для находящегося под следствием человека. По его словам, есть и другие меры пресечения, которые должны работать.
"Конечно, засаживать человека за решетку, в камеру часто совершенно неоправданно", – отметил президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Он подчеркнул, что разработка проекта федерального закона о пробации будет ускорена.
"Здесь совершенно очевидные вещи, в том числе и домашний арест, и браслеты. Все должно и может быть использовано с точки зрения контроля за поведением человека, в отношении которого есть подозрения, что он совершил уголовное деяние, но пока суд не пришел к выводу о том, совершено оно или нет", – заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что для борьбы с нарушениями прав заключенных необходимы системные меры. Президент отметил, что следил за информацией о пытках. По его словам, в происходящем нужно внимательно разобраться.
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