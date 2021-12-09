Российское правительство выделит средства на производство авиадвигателя ПД-35

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на производство и разработку авиадвигателя большой тяги ПД-35 правительством будет дополнительно выделено 44,6 миллиарда рублей. Об этом он рассказал в ходе совещания по авиационному двигателестроению в Перми.

"Двигателя большой тяги, который так нам необходим и о котором мы сейчас очень подробно говорили в цеху завода", – отметил Мишустин, слова которого приводятся в телеграм-канале правительства России.

В четверг премьер-министр посетил Объединенную двигателестроительную корпорацию, в которую входят "ОДК Пермские моторы" и "ОДК Авиадвигатель".

На "ОДК Авиадвигатель" начали работать над созданием семейства двигателей большой тяги на базе газогенератора двигателя ПД-35 еще в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в следующем году в России планируется построить 21 самолет для гражданской авиации.

Количество летательных аппаратов, используемых гражданской и государственной авиацией, в 2022 году должно составить 126, в 2023 году – 157, а в 2024 году – 178. Таким образом, уже спустя два года планируется поставить 37 самолетов, а в последний год указанного периода – 52 машины.