Процедуры с COVID-сертификатами не должны создавать проблем – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин сообщил, что все процедуры, касающиеся сертификатов о вакцинации от коронавируса, должны быть прозрачными и не создавать проблем для людей. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Он добавил, что COVID-сертификаты являются всего лишь средством подтверждения вакцинации. По словам президента, практически все страны используют их.
"По этому пути идут практически все страны, все страны без исключения, которые имеют возможность прививать своих граждан", – приводит слова российского лидера ТАСС.
26 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что сертификаты, выданные после перенесенного коронавируса, будут автоматически продлены до 12 месяцев. Такая мера распространяется на тех, кто переболел COVID-19 в течение года.
Все новые сертификаты о перенесенном коронавирусе также оформляются на 12 месяцев с даты выздоровления.
Решение о продлении действия сертификатов с шести месяцев до 1 года приняла вице-премьер Татьяна Голикова. При этом, по ее мнению, повторная вакцинация необходима по истечении шести месяцев с момента предыдущей вакцинации либо выздоровления.
Минздрав продлил действие сертификата о перенесенном COVID-19 до года
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