Попова заявила о росте темпов вакцинации от COVID-19 в России

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В России увеличились темпы вакцинации от COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

По ее словам, Россия занимает 94-е место в мире по общему количеству заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения.

"Мы находимся в первой десятке по уровню тестирования населения, то есть мы очень хорошо видим, что происходит в стране. Мы наращиваем темпы, одна из задач сегодняшнего дня – чтобы количество тестов еще увеличить", – приводит слова Поповой РИА Новости.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 65 миллионов россиян. Это 62% от общей численности взрослого населения страны.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кампанию по пропаганде вакцинации против COVID-19 следует продолжать в рамках здравого смысла.

