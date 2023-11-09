В Кремле анонсировали участие Путина в Петербургском культурном форуме

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин примет участие в Петербургском культурном форуме, который состоится 16–18 ноября. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

До этого стало известно, что во время мероприятия глава РФ, в частности, встретится с иностранными деятелями культуры, с которыми обсудит вопросы мягкой силы, касающиеся российской культуры и того, как она должна "приходить" в разные страны мира.

Ранее Путин посетил новый культурно-досуговый центр и школу в селе Тургиново Тверской области. Он поблагодарил строителей и губернатора области Игоря Руденю за быстрое выполнение работ.

Кроме того, Владимир Путин поздравил граждан России с Днем народного единства. Он добавил, что на всех переломных для страны этапах единство народа было ключевым.

Также глава страны отметил, что западные завоеватели, в отличие от Орды, претендовали на завоевание нашего языка и культуры. А это, сказал президент, разрушает народы.

Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского